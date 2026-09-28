Командувач Сухопутних військ Фінляндії відвідав Україну, щоб перейняти досвід у ЗСУ

Командувач Сухопутних військ Фінляндії, генерал-лейтенант Пасі Вялімякі відвідав Україну з метою зміцнення співпраці між сухопутними військами обох країн.

Про це пише Yle, інформує "Європейська правда".

Вялімякі разом із делегацією перебував у Україні з 20 по 25 вересня. Під час візиту обговорили оперативну ситуацію, фактори, що впливають на зміну обстановки на полі бою, підготовку та оснащення військ, а також двостороннє співробітництво сухопутних військ.

Зокрема, командувач Сухопутних військ Фінляндії зустрівся з командувачем 3-го армійського корпусу Сухопутних військ України та його підлеглими.

"Для мене було важливо зустрітися з українськими командирами фронту та обговорити з ними зміни на полі бою, фактори успіху та виклики, щоб наша діяльність правильно вписувалася в поточні зміни", – заявив Вялімякі.

Як повідомили у Сухопутних військах Фінляндії, система підготовки Збройних сил країни та зміст навчання були вдосконалені з урахуванням досвіду та спостережень, отриманих в Україні. У планах – розвиток обміну інструкторами між збройними силами Фінляндії та України.

Під час візиту фінський командувач також ознайомився з управлінням безпілотними системами та багаторівневим застосуванням протиповітряних дронів.

За даними Збройних сил Фінляндії, досвід України вже використовується у підготовці Сухопутних військ Фінляндії, а також у розробках НАТО.

Командувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатиий вручив фінському командувачу орден "За заслуги" II ступеня.

Нагадаємо, 23 вересня президент Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб у Нью-Йорку підписали Drone Deal, яка передбачає спільне виробництво оборонної продукції.

Угода, серед іншого, забезпечує обмін технологіями та інформацією, співпрацю в галузі досліджень, розвитку та інновацій, а також спільні проєкти, пов’язані з промисловим виробництвом, наприклад, у сфері розвитку технологій безпілотних літальних апаратів.

Раніше представники фінських оборонних компаній у Києві уклали угоди про співпрацю з українськими колегами.