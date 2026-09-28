Командующий Сухопутных войск Финляндии посетил Украину, чтобы перенять опыт ВСУ

Командующий Сухопутных войск Финляндии, генерал-лейтенант Паси Вялимяки, посетил Украину с целью укрепления сотрудничества между сухопутными войсками обеих стран.

Об этом пишет Yle, сообщает "Европейская правда".

Вялимяки вместе с делегацией находился в Украине с 20 по 25 сентября. В ходе визита обсудили оперативную обстановку, факторы, влияющие на изменение обстановки на поле боя, подготовку и оснащение войск, а также двустороннее сотрудничество сухопутных войск. В частности, командующий Сухопутными войсками Финляндии встретился с командующим 3-м армейским корпусом Сухопутных войск Украины и его подчиненными.

"Для меня было важно встретиться с украинскими командирами фронта и обсудить с ними изменения на поле боя, факторы успеха и вызовы, чтобы наша деятельность правильно вписывалась в текущие изменения", – заявил Вялимяки.

Как сообщили в Сухопутных войсках Финляндии, система подготовки Вооруженных сил страны и содержание обучения были усовершенствованы с учетом опыта и наблюдений, полученных в Украине. В планах – развитие обмена инструкторами между вооруженными силами Финляндии и Украины.

Во время визита командующий также ознакомился с управлением беспилотными системами и многоуровневым применением противовоздушных дронов.

По данным Вооруженных сил Финляндии, опыт Украины уже используется в подготовке Сухопутных войск Финляндии, а также в разработках НАТО.

Командующий Вооружёнными силами Украины генерал-майор Михаил Драпатый вручил финскому командующему орден "За заслуги" II степени.

Напомним, 23 сентября президент Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб в Нью-Йорке подписали Drone Deal, который предусматривает совместное производство оборонной продукции.

Соглашение, среди прочего, обеспечивает обмен технологиями и информацией, сотрудничество в области исследований, развития и инноваций, а также совместные проекты, связанные с промышленным производством, например, в сфере развития технологий беспилотных летательных аппаратов.

Ранее представители финских оборонных компаний в Киеве заключили соглашения о сотрудничестве с украинскими коллегами.