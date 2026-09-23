Україна та Фінляндія підписали Drone Deal

Президент Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб у середу у Нью-Йорку підписали Drone Deal, яка передбачає спільне виробництво оборонної продукції.

Як пише "Європейська правда", про це Стубб повідомив в X, а також заявили в уряді Фінляндії.

Фінляндія та Україна підписали угоду про посилену співпрацю в галузі оборони та безпеки, так звану Drone Deal, яка створює передумови для співпраці між країнами у сфері оборонних матеріалів.

Як зазначили у фінському уряді, угоду запропонував президент України Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Петтері Орпо в Вірменії на початку травня. Переговори щодо документа проводилися протягом літа та на початку осені.

"Україна розвинула власний оборонний потенціал та оборонну промисловість таким чином, що нам у Фінляндії є чому у неї повчитися. Підписана зараз угода є не лише способом підтримати оборону України, а й конкретним кроком вперед у розвитку нашої власної оборонної промисловості та збройних сил, щоб підготуватися до нових умов ведення війни, що стали більш технологічними", – зазначив Орпо.

Метою угоди є поглиблення співпраці між Фінляндією та Україною у сфері оборони та безпеки, а також зміцнення оборонного потенціалу обох країн, співпраці між промисловими підприємствами та технологічного розвитку.

Угода, серед іншого, забезпечує обмін технологіями та інформацією, співпрацю в галузі досліджень, розвитку та інновацій, а також спільні проєкти, пов’язані з промисловим виробництвом, наприклад, у сфері розвитку технологій безпілотних літальних апаратів.

Документ також спрямований на спрощення адміністративних процесів, зокрема щодо дозволів на експорт, щоб передання оборонних матеріалів та технологій між країнами було максимально ефективним.

Finland and Ukraine take their defence cooperation to the next level



Today, we signed a drone deal with @ZelenskyyUa. The agreement enables, among other things, the joint production of defence materiel. Defence sector companies in Finland are ready, and the joint effort can now… pic.twitter.com/UUh2kZPPpk – Alexander Stubb (@alexstubb) September 23, 2026

"Україна потребує всієї нашої підтримки у своїй боротьбі. Водночас співпраця є взаємовигідною. Вивчаючи досвід України, ми зміцнюємо власні спроможності", – наголосив президент Фінляндії.

У серпні повідомлялося, що представники фінських оборонних компаній у Києві уклали угоди про співпрацю з українськими колегами.

Повідомляли, що фінська компанія Innokas підписала протокол про наміри з українським виробником дронів Airlogix щодо створення у Фінляндії виробничих потужностей для випуску безпілотників.

Цього місяця Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні 34-го пакету військової допомоги на суму 290 мільйонів євро.