На Сицилії вантажні перевізники оголосили страйк через високі ціни на пальне

В Італії на Сицилії компанії, що здійснюють вантажні перевезення, оголосили страйк з 16 по 20 жовтня, протестуючи проти високих цін на пальне.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Про зупинку перевезень оголосив Комітет сицилійських автоперевізників, стверджуючи, що вони не отримали жодної відповіді від уряду на прохання відрегулювати ціни.

"Оскільки ми не отримали жодної відповіді від національного уряду на наш запит щодо втручання у питання високих цін на пальне та жодних новин стосовно виплат за програмою Sea Modal Shift, Комітет сицилійських автоперевізників оголосив зупинку перевезень і не буде переміщувати свої напівпричепи в портах Сицилії, починаючи з 00:01 16 жовтня протягом п’яти днів, до півночі 20 жовтня", – сказав координатор комітету Сальваторе Белла.

За словами Белли, збитки для компаній, які займаються вантажними перевезеннями, наразі становлять від 700 до 900 євро на день за вантажівку. Ці збитки ставлять під загрозу існування компаній.

Недавно сотні водіїв вантажівок у Португалії влаштували акцію протесту через рекордні ціни на пальне.

А колишній президент Франції Франсуа Олланд не виключає повернення руху, подібного до "жовтих жилетів", якщо уряд не зможе вжити заходів і підтримати професії, які найбільше потерпають від високих цін на пальне.