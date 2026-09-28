Незалежний кандидат лідирує на виборах мера Кракова

За результатами голосування на всіх виборчих дільницях у першому турі позачергових виборів мера Кракова переміг незалежний кандидат Лукаш Гібала, який набрав 36,38% голосів.

Про це пише Onet, передає "Європейська правда".

Друге місце посіла Моніка Пйонтковська, яку підтримують "Громадянська коаліція" та Польська селянська партія, з результатом 29,91%.

Таким чином, Гібала та Пйонтковська зійдуться у другому турі виборів мера Кракова, який відбудеться 11 жовтня.

Третє місце посів кандидат від "Права і справедливості" Міхал Древніцький – 17,5%, а четвертою стала Александра Овца від партії Razem ("Разом") – 6,91%.

Під час вечірнього висвітлення результатів першого туру дострокових виборів мера Кракова у штабі кандидатки Пйонтковської стався інцидент: на екрані за її спиною раптово з’явилася пряма трансляція виступу Гібали.

Нагадаємо, в травні у Кракові пройшов референдум щодо відкликання Александра Мішальського з посади мера, що призвів до його відставки.

Головними звинуваченнями на адресу Мішальського були зростаючий борг міста, запровадження зони чистого транспорту, підвищення цін на квитки міського транспорту та працевлаштування осіб, пов’язаних із владою.

Радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Референдум не на користь Туска: як сенсація у Кракові вплине на політичні розклади у Польщі.