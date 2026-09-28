Независимый кандидат лидирует на выборах мэра Кракова

По итогам голосования на всех избирательных участках в первом туре внеочередных выборов мэра Кракова победил независимый кандидат Лукаш Гибала, набравший 36,38% голосов.

Об этом пишет Onet, передает "Европейская правда".

Второе место заняла Моника Пйонтковская, которую поддерживают "Гражданская коалиция" и Польская селянская партия, с результатом 29,91%.

Таким образом, Гибала и Пйонтковская сойдутся во втором туре выборов мэра Кракова, который состоится 11 октября.

Третье место занял кандидат от "Права и справедливости" Михал Древницкий – 17,50%, а четвертой стала Александра Овца от партии Razem ("Вместе") – 6,91%.

Во время вечернего освещения результатов первого тура досрочных выборов мэра Кракова в штабе кандидатки Пйонтковской произошел инцидент: на экране за её спиной внезапно появилась прямая трансляция выступления Гибалы.

Напомним, в мае в Кракове прошел референдум об отзыве Александра Мишальского с поста мэра, что привело к его отставке.

Основными обвинениями в адрес Мишальского были растущий долг города, введение зоны экологически чистого транспорта, повышение цен на билеты городского транспорта и трудоустройство лиц, связанных с властью.

Рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Референдум не в пользу Туска: как сенсация в Кракове повлияет на политическую расстановку сил в Польше.