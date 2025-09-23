Європарламент відмовив Орбану у знятті імунітету з його головного суперника

Комітет з юридичних питань Європейського парламенту у вівторок відмовився знімати імунітет з лідера найбільшої угорської опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном просив Європарламент зняти імунітет з Мадяра, аби він міг постати перед судом за такими звинуваченнями, як "крадіжка" мобільного телефона в нічному клубі та наклеп на члена партії влади Угорщини "Фідес".

Профільний комітет Європарламенту не задовольнив прохання Будапешта щодо Мадяра та ще двох угорських євродепутатів, зокрема голови опозиційної "Демократичної коаліції" Клари Добрев.

Оскільки засідання відбувалось у закритому режимі, комітет не мотивував своє рішення. Воно, тим не менш, викликало обурення в Орбана, який назвав ситуацію "ганьбою, соромом".

"Сьогодні в Брюсселі стало відомо, що лідер опозиції (Угорщини. – Ред.) є людиною Брюсселя. А він хоче бути намісником у себе на батьківщині. Він підходить для цього. Але ми цього не допустимо!" – написав угорський премʼєр на Facebook.

Петер Мадяр, який очолює найбільшу опозиційну партію Угорщини "Тиса", є найсерйознішим викликом для Орбана. На цьому тлі угорська влада розпочала масштабну кампанію проти нього.

Колишній учасник політичного кола Орбана, Мадяр очолює партію, що має шанси вперше з 2010 року перемогти "Фідес" на парламентських виборах, які відбудуться навесні 2026-го.