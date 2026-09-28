Премьера Венгрии лишили иммунитета по делу о "краже" телефона

Парламент Венгрии в понедельник проголосовал за снятие неприкосновенности с премьер-министра Петера Мадьяра, против которого может быть возбуждено дело о краже мобильного телефона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Telex.

Национальная ассамблея 139 голосами "за", без воздержавшихся и голосов "против", приостановила иммунитет Мадьяра, в отношении которого может быть начато расследование по подозрению в краже.

Речь идет об инциденте, произошедшем в июне 2024 года, через две недели после выборов в Европейский парламент. Мадьяр вступил в перепалку с мужчиной, который снимал его на видео в одном из клубов Будапешта. Политик внезапно вырвал телефон из рук мужчины и бросил его в Дунай. Позже телефон извлекли из воды с помощью водолазов.

Главная прокуратура в сентябре 2024 года обратилась в Европейский парламент с просьбой о снятии иммунитета с политика, однако получила отказ.

После того как в мае Мадьяр стал депутатом венгерского парламента, расследование было возобновлено, и прокуратура обратилась в Национальную ассамблею с просьбой о лишении депутата иммунитета.

Мадьяр ранее признавал, что забрал у мужчины телефон, но утверждал, что сделал это после длительных провокаций. Он также заявлял, что события были зафиксированы на видео, и извинился перед всеми, кого мог обидеть своими действиями.

Перед голосованием по снятию иммунитета в понедельник Мадьяр повторил, что он не совершил преступления и сейчас поступил бы так же. Он попросил членов своей фракции снять с него неприкосновенность.

