Польща отримає понад 600 млн євро відшкодування за зброю для України

Польща отримає понад 600 млн євро з Європейського фонду миру у 2026-2027 роках як відшкодування частини витрат на озброєння, передане Україні.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Перед зустріччю міністрів оборони країн ЄС заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що Польщі дістанеться 269 млн євро з тієї частини коштів, використання яких досі блокувала Угорщина.

Крім того, Польща раніше домовилася про те, що з решти коштів Фонду отримає у 2026–2027 роках понад 400 млн євро брутто.

Кошти надійдуть до Фонду підтримки Збройних сил і зможуть бути використані на модернізацію польської армії.

Залевський також повідомив, що разом із цими коштами з початку російського вторгнення в Україну Польща отримає від Європейського фонду миру загалом 1,05 млрд євро нетто.

Глава дипломатичного відомства ЄС Кая Каллас ще в п’ятницю, 25 вересня, повідомила, що країни ЄС домовилися щодо способу використання 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру, виділення яких з 2023 року блокували Угорщина під керівництвом Віктора Орбана.

Згідно з домовленістю, 4,7 млрд євро буде спрямоване на відшкодування державам-членам частини витрат на озброєння, раніше передане Україні. Ще 1 млрд євро має піти на фінансування нових спільних закупівель військової техніки, а 900 млн євро – на місію ЄС з підготовки українських військовослужбовців Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Каллас раніше повідомляла, що працює з урядами держав-членів Євросоюзу над виділенням Україні ще 1 млрд євро на військові потреби з Європейського фонду миру.

Нагадаємо, Німеччина раніше заявила, що 6,6 млрд євро з Фонду миру, розблоковані Угорщиною, мають бути повністю передані Україні – але не усі держави ЄС це підтримують.