На реке Рейн в Германии уровень воды упал до нового исторического минимума

В немецком Кельне уровень воды в Рейне опустился до нового исторического минимума.

Об этом свидетельствуют данные Управления водных путей и судоходства Германии Elwis, передает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 28 сентября, на гидрологической станции зафиксировали всего 40 сантиметров.

Новый показатель оказался ниже предыдущего антирекорда: 45 сантиметров, установленного в августе этого года. По прогнозам Elwis, уровень воды может снизиться ещё больше.

Для сравнения: до рекордов этого года самый низкий показатель в Кельне фиксировался в 2018 году – тогда уровень воды составлял 69 сантиметров.

Еще в начале сентября уровень Рейна в Кельне превышал один метр, а 15 сентября составлял 76 сантиметров. С тех пор вода продолжает отступать.

Низкий уровень воды уже создает проблемы для судоходства на Рейне. Грузовые суда вынуждены сокращать объемы перевозок, поскольку не могут двигаться по реке с полной загрузкой.

Стоит отметить, что любое прерывание коммерческого судоходства на Рейне несет значительные экономические риски для Германии. Многие предприятия используют реку в качестве транспортного пути к крупным портам Северного моря.

Напомним, летом Румынии из-за обмеления Дуная пришлось остановить свою АЭС, приняв различные предупредительные меры.

А в Венгрии изменяли дно Дуная, чтобы избежать полной остановки АЭС.

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