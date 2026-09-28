Понад 50% британців бачать шанси лейбористів зберегти владу на наступних виборах

Понад половина населення Великої Британії вважає, що лейбористи на чолі з прем’єр-міністром Енді Бернемом мають реальні шанси перемогти на наступних загальних виборах, коли б вони не відбулись.

Про це йдеться в опитуванні від Politico, передає "Європейська правда".

53% виборців вважають, що Лейбористська партія має реальні шанси зберегти владу. Це значне зростання порівняно з 33% у травні, коли попередник Бернема Кір Стармер перебував на завершальних етапах свого приреченого прем’єрства.

Для правопопулістської партії Reform UK Найджела Фараджа ситуація змінилася на протилежну: чотири місяці тому 65% вважали, що партія має реальні шанси на перемогу, але ця цифра в опитуванні цього місяця впала до 47%.

Консерватори, однак, згідно з опитуванням, залишаються в глибокій кризі: більше виборців не вважають їх реальними претендентами на владу, ніж тих, хто вважає, що у них є шанс на перемогу.

Опитування також визначило, що, на думку виборців, є їхніми пріоритетами, та перевірило, чи вважають вони, що Бернем здатний їх реалізувати. Результати були неоднозначними.

Криза вартості життя залишається головною проблемою для населення: 59% респондентів назвали її пріоритетом. Також значна більшість (56%) вважає, що уряд робить недостатньо для розв’язання цієї проблеми, і зараз більше людей звинувачують у стані економіки Лейбористську партію, ніж консерваторів, які перебували при владі 14 років до липня 2024 року.

Фактично, 38% респондентів зазначили, що їхнє особисте фінансове становище погіршилося з моменту приходу до влади Лейбористської партії.

У цьому контексті опитування й вказує на те, що існує широкий скептицизм щодо здатності Бернема докорінно змінити ситуацію.

Лише 20% виборців вважають, що його уряд досягне реального поліпшення у питанні вартості життя, тоді як 35% вважають, що він хоче допомогти, але не зможе цього зробити. Ще 32% заявили, що Бернем насправді не зосереджений на цій проблемі.

Компанія Public First провела онлайн-опитування 2028 дорослих жителів Великої Британії 13–15 вересня 2026 року.

Нещодавно писали, що підтримка британської правопопулістської партії Reform UK впала до найнижчого рівня з часу загальних виборів 2024 року.

Також нещодавні опитування свідчили, що частка британців, які негативно ставляться до лідера Reform UK Найджела Фараджа становить 69%, що стало найвищим показником, який зафіксований у рамках моніторингу YouGov за десятиліття його проведення.