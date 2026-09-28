Матернова про удар РФ по центру Києва: Україна потребує посилення ППО

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що Україна терміново потребує посилення систем протиповітряної оборони на тлі збільшення кількості російських ударів.

Про це Матернова написала у себе у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Хоч Росія говорить про деескалацію, насправді її дії свідчать про протилежне, заявляє посолка ЄС.

"Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликає до рішучої відповіді на ці атаки. Він має рацію. Україна терміново потребує посилення протиповітряної оборони та значно сильнішого тиску на Росію", – зазначила Матернова.

За її словами, удень 28 вересня російський дрон влучив у будівлю, розташовану за 200 метрів від офісу Делегації ЄС.

"Нещодавно вибух змусив мене підскочити зі стільця у моєму київському офісі. Це був найгучніший вибух, який я чула за три роки, що провела тут. Будівля, розташована приблизно за двісті метрів від Делегації, була вражена безпілотником з реактивним двигуном. Ціллю була лікарня. Раніше російський удар вразив будівлю Національної академії наук України, де розміщується академічна та науково-дослідна мережа країни", – написала посолка ЄС.

Нагадаємо, 28 вересня щонайменше одна людина загинула та ще чотири постраждали внаслідок російської дронової атаки у центрі Києва вдень 28 вересня. Йдеться про влучання у будівлю Національної академії наук України.

Пізніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила російський удар по будівлі Національної академії наук у Києві та заявила, що "наука стала мішенню для Росії".