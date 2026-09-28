Матернова об ударе РФ по центру Киева: Украине необходимо усилить ПВО

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что Украина срочно нуждается в укреплении систем противовоздушной обороны на фоне увеличения числа российских ударов.

Об этом Матернова написала в своём Facebook, сообщает "Европейская правда".

Хотя Россия говорит о деэскалации, на самом деле её действия свидетельствуют об обратном, заявляет посол ЕС.

"Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призывает к решительному ответу на эти атаки. Он прав. Украина срочно нуждается в укреплении противовоздушной обороны и значительно более сильном давлении на Россию", – отметила Матернова.

По её словам, днём 28 сентября российский дрон поразил здание, расположенное в 200 метрах от офиса Делегации ЕС.

"Недавно взрыв заставил меня вскочить со стула в моём киевском офисе. Это был самый громкий взрыв, который я слышала за три года, проведённых здесь. Здание, расположенное примерно в двухстах метрах от Делегации, было поражено беспилотником с реактивным двигателем. Целью была больница. Ранее российский удар поразил здание Национальной академии наук Украины, где размещается академическая и научно-исследовательская сеть страны", – написала посол ЕС.

Напомним, 28 сентября по меньшей мере один человек погиб и ещё четверо пострадали в результате российской дроновой атаки в центре Киева днём 28 сентября. Речь идёт о попадании в здание Национальной академии наук Украины.

Позже председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила российский удар по зданию Национальной академии наук в Киеве и заявила, что "наука стала мишенью для России".