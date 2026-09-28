Президентка ЄК про удар по НАН у Києві: наука стала мішенню для РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила російський удар по будівлі Національної академії наук у Києві, внаслідок якого, за попередніми даними, загинула одна людина, ще четверо постраждали.

Про це фон дер Ляєн написала у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Президентка ЄК висловила підтримку рятувальникам, які ведуть пошуки людей, що опинилися в пастці в будівлі Національної академії наук України, а також родинам і близьким жертв жахливих атак по всій країні.

"Сьогодні наука стала мішенню для Росії… Ми солідарні з ними. І з усіма українцями. Європа докладає більше зусиль, ніж будь-коли раніше, щоб зміцнити оборону України", – наголосила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 28 вересня внаслідок російської дронової атаки загорілась будівля НАН у центрі Києва. Повідомлялось про одну загиблу особу і чотирьох поранених.

Крім того, російські окупаційні війська вдарили по лікарні "Добробут" у центрі Києва.