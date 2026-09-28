Міністр оборони Польщі розповів деталі удару РФ біля переходу "Ягодин – Дорогуськ"
Російський реактивний дрон влучив по українській території приблизно за два кілометри від прикордонного переходу з Польщею в Дорогуську.
Як повідомляє "Європейська правда", про це у себе в Х написав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Він вказав, що вдень 28 вересня Росія атакувала ударними дронами, зокрема західні регіони України.
"Реактивний дрон завдав удару по українській території приблизно за 2 км від прикордонного переходу з Польщею в Дорогуську", – зазначив Косіняк-Камиш.
За його словами, порушення польського повітряного простору не відбулося.
Після скасування тривоги літаки повернулися на бази, а системи ППО – у режим спостереження та чергування, додав міністр.
У другій половині дня 28 вересня стало відомо про залучення польської військової авіації у зв’язку з російськими дроновими атаками проти України.
Також повідомляли, що аеропорти Жешува і Любліна припинили роботу.
Згодом з’явилась інформація про те, що російський дрон влучив поблизу пункту пропуску "Ягодин", що у Волинській області на кордоні з Польщею.