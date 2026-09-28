Міністр оборони Польщі розповів деталі удару РФ біля переходу "Ягодин – Дорогуськ"

Російський реактивний дрон влучив по українській території приблизно за два кілометри від прикордонного переходу з Польщею в Дорогуську.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у себе в Х написав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Він вказав, що вдень 28 вересня Росія атакувала ударними дронами, зокрема західні регіони України.

"Реактивний дрон завдав удару по українській території приблизно за 2 км від прикордонного переходу з Польщею в Дорогуську", – зазначив Косіняк-Камиш.

За його словами, порушення польського повітряного простору не відбулося.

Після скасування тривоги літаки повернулися на бази, а системи ППО – у режим спостереження та чергування, додав міністр.

У другій половині дня 28 вересня стало відомо про залучення польської військової авіації у зв’язку з російськими дроновими атаками проти України.

Також повідомляли, що аеропорти Жешува і Любліна припинили роботу.

Згодом з’явилась інформація про те, що російський дрон влучив поблизу пункту пропуску "Ягодин", що у Волинській області на кордоні з Польщею.