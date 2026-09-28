Афины опровергли сообщения о том, что посол США угрожала свергнуть греческое правительство

В понедельник греческое правительство опровергло сообщения о том, что посол США в Греции якобы намекнула, что Вашингтон может свергнуть консервативный кабинет премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, если сочтет это необходимым.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Пресс-секретарь правительства Павлос Маринакис заявил, что "никогда не было речи об угрозах в адрес греческого правительства".

"А если серьезно, то нечто подобное никогда не было бы приемлемо", – добавил он.

Газета The Wall Street Journal утверждала, что во время ужина в марте, на котором присутствовали греческие и американские чиновники, посол Кимберли Гилфойл сказала министру энергетики Ставросу Папаставру, что США были причастны к падению правоцентристского правительства Румынии.

"Мы можем сделать это с любой страной, которую захотим. Мы можем сделать это и здесь", – как сообщается, сказала она. WSJ процитировала человека, присутствовавшего на ужине, и других, которым впоследствии рассказали об этом якобы произошедшем инциденте.

По данным WSJ, Папаставру ответил, что США не могут сменить избранное правительство Греции. Адвокат Гилфойл опроверг описанный вариант хода разговора.

Оппозиционные партии призвали правительство в понедельник дать объяснения по поводу этого инцидента.

Гилфойл сыграла важную роль в продвижении "Вертикального газового коридора" – регионального инфраструктурного проекта, предназначенного для транспортировки американского природного газа из Греции через Болгарию и Румынию в Центральную и Восточную Европу.

Маринакис заявил в понедельник, что отношения с Вашингтоном в настоящее время "более тесные и стабильные, чем когда-либо… и основаны на взаимном уважении и общих ценностях".

"Правительство Греции работает над энергетической и геополитической модернизацией страны и служит общественным интересам. Оно не вмешивается в конкуренцию между коммерческими и деловыми интересами", – добавил он.

В Греции ранее заявили, что у президента США Дональда Трампа есть исторический шанс закрепить своё место лидера западной цивилизации, помогая Афинам добиться соглашения с британцами о возвращении мраморных скульптур Парфенона.

По данным СМИ, Греция также стремится приобрести бронированные машины Stryker из резервов США.