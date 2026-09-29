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Почему Сербия сорвала сближение с Украиной и к каким последствиям это приведет

Аналитика коротко
Новости — Вторник, 29 сентября 2026, 08:30 — Антон Филиппов

Украинский олигарх Вадим Новинский, находящийся под санкциями, получил гражданство Сербии. Причем по специальной процедуре на основании соответствующего решения сербского правительства.

Зачем Новинскому, который до сих пор комфортно чувствовал себя в ЕС и не боялся экстрадиции в Украину, вдруг понадобилась дополнительная защита в виде сербского гражданства? И как это связано с приближением в Сербии парламентских выборов и недавней отставкой президента?

Подробности – в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Запасной аэродром для олигарха: как Новинский стал гражданином Сербии и зачем это Вучичу. Далее – краткое изложение статьи.

Вадим Новинский – бывший депутат Верховной Рады и миллиардер, против которого в Украине возбуждено несколько уголовных дел. В том числе – по статье о государственной измене. В рамках расследования по этому делу суд заочно избрал для Новинского меру пресечения – содержание под стражей. Также против него возбуждено дело о налоговых махинациях, в результате которых, по версии следствия, украинский госбюджет недополучил около 4,3 млрд грн.

В настоящее время он официально проживает в Хорватии. Об этом стало известно от адвокатов Новинского после того, как Украина ввела против него персональные санкции. Они сообщили, что украинский бизнесмен ещё с 2023 года имеет статус "временной защиты". Этот статус предоставляется в ЕС тем, кто покинул Украину, спасаясь от войны (но нет ограничений для тех, кто одновременно спасается также от уголовного преследования).

Несмотря на то, что Новинский имеет право на проживание в Хорватии, эта защита – относительная. Более-менее надёжной гарантией невыдачи его Украине может быть только гражданство: собственных граждан по запросу об экстрадиции европейские государства не выдают.

Главное – успеть переехать в ту страну, гражданином которой ты являешься, в случае объявления в международный розыск.

Хорватский паспорт получить сложно.

Соседняя Сербия – простой выбор. Выдача сербским правительством гражданства в обход установленной процедуры – довольно распространенная практика. Её давно критикует Евросоюз, в том числе из-за того, что таким образом сербское гражданство получили немало россиян.

Поэтому интерес Новинского к получению сербского гражданства вполне понятен.

Он получил сербское гражданство в обход стандартных процедур – без публичного отказа от украинского гражданства.

Формально это решение приняло правительство Сербии, но, несомненно, не без согласования с президентом Александром Вучичем.

Но какими мотивами руководствовалось правительство Сербии, принимая это решение?

По информации "ЕвроПравды", формальным инициатором предоставления ему гражданства выступила Сербская православная церковь – один из самых преданных союзников РПЦ и Кремля.

Новинский известен своей близостью к руководству Русской православной церкви.

Но помимо церковного влияния есть еще и другая составляющая – политическая.

Вечером 27 сентября – по совпадению или нет, но сразу после подписания премьер-министром решения о предоставлении гражданства Новинскому – Александар Вучич объявил о своей отставке с поста президента Сербии.

Это был вполне ожидаемый шаг – весной второй президентский срок Вучича подходит к концу, и у него нет возможности переизбраться на третий. Поэтому он претендует на пост премьера. Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) уже объявила, что идет на парламентские выборы 25 октября с кандидатурой Вучича на пост будущего главы правительства.

Антизападные и пророссийские настроения остаются популярными в сербском обществе, и Вучич пытается использовать их в своих интересах.

Продемонстрировав Западу "дружбу" с Украиной (в последнее время Киев и Белград активно работали над постепенным улучшением отношений), Вучич теперь стремится успокоить свой базовый электорат. А паспорт для Новинского – небольшой элемент общей картины, помогающий это продемонстрировать. А если Украина публично раскритикует этот шаг – Вучич будет за это дополнительно благодарен.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Запасной аэродром для олигарха: как Новинский стал гражданином Сербии и зачем это Вучичу.

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