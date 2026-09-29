Опитування: 70% британців прагнуть тісніших зв’язків з ЄС

Сім із десяти британських виборців хочуть, щоб їхній уряд налагодив тісніші відносини з Європейським Союзом.

Про це свідчать результати опитування, проведеного організацією Public First на замовлення Politico, пише "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, що демонструє масштаби підтримки перегляду угоди про Brexit, навіть серед виборців, які підтримують правопопулістську партію Reform UK лідера кампанії за Brexit Найджела Фараджа, більшість – 51% – поділяє думку, що нинішні домовленості з Брюсселем пропонують надто віддалені відносини. Це створює потенційну проблему для Фараджа, затятого євроскептика.

Компанія Public First запитала респондентів про їхню думку щодо зближення країни з ЄС та прийняття правил блоку.

Приблизно 31% респондентів відповіли, що Велика Британія має налагодити "тісніші" відносини з Брюсселем, але лише за умови, що це не означатиме дотримання правил Євросоюзу. Водночас 39% висловилися за "набагато тіснішу" співпрацю, навіть якщо це вимагатиме від Лондона знову дотримуватися деяких правил ЄС.

Опитування проводиться у надзвичайно чутливий момент для керівної в Британії Лейбористської партії, коли прем’єр-міністр Енді Бернем стикається з вимогами деяких своїх колег скасувати Brexit і знову приєднатися до ЄС.

Референдум про вихід Британії з ЄС, що відбувся десять років тому, розділив країну, коштував посади двом прем’єр-міністрам і спричинив напружені переговори про відокремлення між Лондоном і Брюсселем, які тривали роками.

Колишній прем’єр-міністр Тоні Блер опублікував звіт, у якому закликав Бернема включити питання про повернення Британії до ЄС до порядку денного на наступне десятиліття.

Мер Лондона Садік Хан закликав прем’єр-міністра негайно розпочати дискусію щодо повернення до ЄС, зазначивши, що Brexit став "катастрофою".

"Рано чи пізно ми все одно будемо обговорювати питання повернення до Європейського Союзу. Навіщо чекати?", – додав Хан.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що питання щодо повернення до Європейського Союзу – це питання "на інший раз", а його уряд фокусуватиметься на зближенні з блоком.

Наприкінці серпня Бернем заявив, що Велика Британія має бути сміливішою в процесі зближення з Європейським Союзом, особливо у питаннях оборони та безпеки.

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