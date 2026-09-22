Прем’єр Британії зараз фокусується на зближенні з ЄС, а не поверненні до нього

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що питання щодо повернення до Європейського Союзу – це питання "на інший раз".

Про це він сказав дорогою до Нью-Йорка у вівторок, 22 вересня, під час спілкування з журналістами на борту літака, цитує Sky News, передає "Європейська правда".

Бернем відкинув запитання щодо того, чи може Лейбористська партія включити повернення до ЄС у майбутню передвиборчу програму, зазначивши, що це питання "на інший раз".

Втім, він наголосив, що зосереджений на відкладеному саміті між Великою Британією та ЄС, який, як він висловив надію, "відбудеться пізніше цього року".

Ця ключова подія мала відбутися в липні, але була відкладена після того, як попередник Бернема Кір Стармер пішов у відставку з посади прем’єр-міністра.

"Моїм найближчим пріоритетом є продовження тієї доброї роботи, яку Кір провів у відновленні відносин, адже ці відносини були порушені на початку цього десятиліття. І Кір добре попрацював над відновленням цих відносин. А тепер нам потрібно перейти на наступний рівень – досягти практичної угоди, яка ще більше стимулюватиме британську економіку. І саме ці питання стануть основною темою саміту, поряд із вимогами ЄС щодо мобільності молоді", – наголосив він.

Наприкінці серпня Бернем заявив, що Велика Британія має бути сміливішою у процесі зближення з Європейським Союзом, особливо у питаннях оборони та безпеки.

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