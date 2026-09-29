Опрос: 70% британцев стремятся к более тесным связям с ЕС
Семь из десяти британских избирателей хотят, чтобы их правительство наладило более тесные отношения с Европейским союзом.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного организацией Public First по заказу Politico, пишет "Европейская правда".
Согласно опросу, демонстрирующему масштабы поддержки пересмотра соглашения о Brexit, даже среди избирателей, поддерживающих правопопулистскую партию Reform UK лидера кампании за Brexit Найджела Фараджа, большинство – 51% – разделяет мнение, что нынешние договоренности с Брюсселем предполагают слишком отдаленные отношения. Это создает потенциальную проблему для Фараджа, ярого евроскептика.
Компания Public First спросила респондентов об их мнении относительно сближения страны с ЕС и принятия правил блока.
Примерно 31% респондентов ответили, что Великобритания должна наладить "более тесные" отношения с Брюсселем, но только при условии, что это не будет означать соблюдения правил Евросоюза. В то же время 39% высказались за "гораздо более тесное" сотрудничество, даже если это потребует от Лондона вновь соблюдать некоторые правила ЕС.
Опрос проводится в чрезвычайно деликатный момент для правящей в Великобритании Лейбористской партии, когда премьер-министр Энди Бернем сталкивается с требованиями некоторых своих высокопоставленных коллег отменить Brexit и вновь присоединиться к ЕС.
Референдум о выходе Великобритании из ЕС, состоявшийся десять лет назад, разделил страну, стоил должности двум премьер-министрам и привел к напряженным переговорам о выходе между Лондоном и Брюсселем, которые длились годами.
Бывший премьер-министр Тони Блэр опубликовал доклад, в котором призвал Бернема включить вопрос о возвращении Великобритании в ЕС в повестку дня на следующее десятилетие.
Мэр Лондона Садик Хан призвал премьер-министра немедленно начать дискуссию о возвращении в ЕС, отметив, что Brexit стал "катастрофой".
"Рано или поздно мы все равно будем обсуждать вопрос о возвращении в Европейский Союз. Зачем ждать?", – добавил Хан.
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что вопрос о возвращении в Европейский Союз – это вопрос "на другой раз", а его правительство сосредоточится на сближении с блоком.
В конце августа Бернем заявил, что Великобритания должна быть смелее в процессе сближения с Европейским союзом, особенно в вопросах обороны и безопасности.
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