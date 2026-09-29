Опрос: 70% британцев стремятся к более тесным связям с ЕС

Семь из десяти британских избирателей хотят, чтобы их правительство наладило более тесные отношения с Европейским союзом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного организацией Public First по заказу Politico, пишет "Европейская правда".

Согласно опросу, демонстрирующему масштабы поддержки пересмотра соглашения о Brexit, даже среди избирателей, поддерживающих правопопулистскую партию Reform UK лидера кампании за Brexit Найджела Фараджа, большинство – 51% – разделяет мнение, что нынешние договоренности с Брюсселем предполагают слишком отдаленные отношения. Это создает потенциальную проблему для Фараджа, ярого евроскептика.

Компания Public First спросила респондентов об их мнении относительно сближения страны с ЕС и принятия правил блока.

Примерно 31% респондентов ответили, что Великобритания должна наладить "более тесные" отношения с Брюсселем, но только при условии, что это не будет означать соблюдения правил Евросоюза. В то же время 39% высказались за "гораздо более тесное" сотрудничество, даже если это потребует от Лондона вновь соблюдать некоторые правила ЕС.

Опрос проводится в чрезвычайно деликатный момент для правящей в Великобритании Лейбористской партии, когда премьер-министр Энди Бернем сталкивается с требованиями некоторых своих высокопоставленных коллег отменить Brexit и вновь присоединиться к ЕС.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС, состоявшийся десять лет назад, разделил страну, стоил должности двум премьер-министрам и привел к напряженным переговорам о выходе между Лондоном и Брюсселем, которые длились годами.

Бывший премьер-министр Тони Блэр опубликовал доклад, в котором призвал Бернема включить вопрос о возвращении Великобритании в ЕС в повестку дня на следующее десятилетие.

Мэр Лондона Садик Хан призвал премьер-министра немедленно начать дискуссию о возвращении в ЕС, отметив, что Brexit стал "катастрофой".

"Рано или поздно мы все равно будем обсуждать вопрос о возвращении в Европейский Союз. Зачем ждать?", – добавил Хан.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что вопрос о возвращении в Европейский Союз – это вопрос "на другой раз", а его правительство сосредоточится на сближении с блоком.

В конце августа Бернем заявил, что Великобритания должна быть смелее в процессе сближения с Европейским союзом, особенно в вопросах обороны и безопасности.

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