Работники государственного сектора во Франции объявили масштабную забастовку

По всей Франции во вторник началась забастовка работников государственного сектора с требованиями предусмотреть повышение заработной платы в следующем бюджете страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France24.

Широкая коалиция профсоюзов работников госсектора организует более 170 митингов по всей Франции во вторник, требуя повышения зарплаты государственным служащим за несколько дней до принятия бюджета на 2027 год.

Профсоюзы надеются объединить как можно больше работников, чтобы повлиять на решение правительства относительно проекта бюджета, который планируется представить в четверг, а также "послать сигнал кандидатам в президенты" в начале избирательной кампании, которая способствует "критике государственных служащих".

К забастовке присоединятся пожарные. После лета, ознаменовавшегося историческими пожарами, они решили собраться на марш в Париже.

От 5 000 до 10 000 пожарных пройдут отдельным шествием по столице Франции, прежде чем присоединиться к парижской процессии с участием государственных служащих.

Ожидается, что в марше в Париже примут участие от 20 000 до 40 000 человек, не считая пожарных.

В нескольких регионах страны также продолжается забастовка учителей.

Что касается транспортных сетей Франции SNCF и RATP, то забастовка, как ожидается, вызовет лишь единичные перебои в работе. "Серьезные нарушения" ожидаются лишь на некоторых пригородных линиях в регионе Иль-де-Франс.

Масштабная забастовка повлияет на авиасообщение – Генеральное управление гражданской авиации (DGAC) обратилось к авиакомпаниям с просьбой сократить расписание рейсов в аэропортах "Париж – Шарль-де-Голль" и "Марсель-Прованс". Это сокращение расписания рейсов направлено на то, чтобы "ограничить перебои и гарантировать безопасность авиационных операций", отметило DGAC.

Как сообщалось, французские профсоюзы пожарных призвали к общенациональной забастовке в сентябре, обвинив правительство в отсутствии надлежащей поддержки во время летней жары, которая привела к многочисленным пожарам.

В конце июня в Бельгии профсоюзы пожарных объявили бессрочную забастовку из-за предложенной правительством реформы пожарной службы.