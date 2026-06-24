У Бельгії анонсували страйк пожежників

У Бельгії профспілки пожежників оголосили безстроковий страйк, який розпочнеться у суботу, через запропоновану урядом реформу пожежної служби.

Про це повідомила агенція Belga News, пише "Європейська правда".

У профспілках наголосили, що реагування пожежників на надзвичайні ситуації продовжуватиметься, однак страйк може торкнутися некритичних завдань служб, якщо уряд не погодиться відновити переговори.

Конфлікт виник через широкий пакет реформ, який профспілки називають "політикою демонтажу" та звинувачують уряд у просуванні його без належних консультацій. Вони стверджують, що зміни ризикують підірвати безпеку експлуатації, стандарти навчання та єдність у пожежній службі, і закликають до термінових переговорів з міністром внутрішніх справ.

Одна з найбільш суперечливих пропозицій – створення нової категорії персоналу під назвою "рятувальники". Очікується, що вони здійснюватимуть обмежені втручання після проходження скороченого навчання та отримуватимуть нижчу компенсацію, ніж повністю навчений оперативний персонал. Профспілки стверджують, що це ризикує створити дворівневу систему та викликає занепокоєння щодо безпеки усунення інцидентів.

Організатори страйку заявляють, що залишаються відкритими до переговорів, але вимагають від уряду перегляду планів реформ та надання гарантій безпеки, правової визначеності та умов праці.

У відповідь міністр внутрішніх справ Бернар Кентен заявив, що заплановані реформи спрямовані на зміцнення пожежної служби та забезпечення її довгострокової стійкості. Він також вказав на майже 20 млн євро додаткового федерального фінансування цього сектору.

Цього місяця у Німеччині спалахнули протести працівників сфери охорони здоров’я через плани уряду щодо скорочення видатків.

На початку червня у Румунії страйкували медики та фінансові працівники-бюджетники.