Пять стран ЕС с 2027 года будут отправлять мигрантов в центры возвращения за пределы блока

Дания, Австрия, Греция, Германия и Нидерланды со следующего года планируют запустить пилотный проект по отправке мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища, в определенные страны за пределами ЕС.

Об этом заявил министр по вопросам миграции Греции Танос Плеврис в интервью Politico, передает "Европейская правда".

По словам греческого чиновника, группа из пяти стран рассчитывает к первой половине 2027 года начать отправку соискателей убежища, получивших отказ, в такие страны, как Руанда.

Плеврис добавил, что проект должен заработать на полную мощность во второй половине года – что совпадает с переходом к Греции очередного председательства в Совете ЕС в июле. Эта инициатива появилась на фоне того, как Европа продолжает бороться с миграционным кризисом, длящимся уже десятилетие и способствовавшим росту поддержки популистско-националистических партий по всему континенту.

Греческий министр подчеркнул, что план не предусматривает создания центров возвращения, а лишь определяет страны, куда будут отправлять мигрантов.

"Мы не говорим о центрах в том смысле, что лицо, которому отказано в предоставлении убежища, отправляют в закрытый центр в третьей стране. Если вам отказали в предоставлении убежища, вы либо вернётесь в свою страну происхождения, либо в третью страну за пределами ЕС", – рассказал он.

По словам двух дипломатов ЕС, осведомлённых об этом вопросе, первое соглашение будет заключено с Руандой. Как сообщается, Уганда и Узбекистан также рассматриваются в качестве возможных стран возвращения.

Плеврис отметил, что в этих странах уже имеется большое количество мигрантов и лагеря для их размещения. Он добавил, что группа государств ЕС "готова принять любые условия, которые пожелают эти страны – будь то лагеря или более широкие программы интеграции".

График, предложенный Афинами, может оказаться слишком амбициозным, учитывая, что несколько ключевых элементов соглашения до сих пор остаются неопределенными.

Греческий министр отметил, что пять стран ЕС в настоящее время ведут переговоры с международными организациями об установлении механизмов мониторинга, которые обеспечат соблюдение прав человека в третьих странах, в которые будут депортированы мигранты.

"Очевидно, что мы не собираемся передавать эти полномочия кому-то другому. Мы хотим, чтобы международные организации предоставляли экспертизу и присутствовали на месте, но ответственность лежит на пяти странах совместно", – уточнил чиновник.

Между тем Дания заявила, что рассчитывает до конца 2027 года отправлять мигрантов, не имеющих законного права на проживание, в центр репатриации за пределами Европейского Союза.

В июне Европейский парламент одобрил реформу миграционной политики, направленную на ускорение депортаций и предоставление государствам-членам возможности создавать центры временного содержания за рубежом, что, по мнению критиков, может ослабить гарантии для лиц, ищущих убежища.