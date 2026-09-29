Еврокомиссар: кадры из Сеуты затмили положительную статистику ЕС по миграции

Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что кадры массового наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута в конце июля затмили положительные статистические данные ЕС по миграции.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Брюсселе в ходе презентации нового плана по усилению безопасности на внешних границах ЕС, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

В конце июля из Марокко в испанский анклав ворвалось более 72 тысяч человек, хотя большинство из них впоследствии покинуло его.

Бруннер считает, что этот инцидент затмил положительные статистические данные ЕС по миграции.

"Я бы сказал, что иногда изображения затмевают даже самые лучшие статистические данные", – подчеркнул он.

27 сентября сообщалось, что министры внутренних дел стран ЕС и Великобритании провели переговоры по вопросам усиления контроля на границах, повышения скорости реагирования на чрезвычайные ситуации и введения ускоренных процедур возвращения отдельных мигрантов.

Сообщалось, что Европейский Союз совместно с компаниями Meta и TikTok договорились создать специальный канал с участием специалистов по проверке фактов для выявления дезинформации, связанной с миграционным кризисом в испанском автономном городе Сеута.

Это стало ответом на опасения, что дезинформация будет способствовать дальнейшим попыткам нелегального пересечения границы Сеуты 15 августа.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.