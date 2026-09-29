Партия Мелони укрепляет поддержку среди избирателей

В Италии партия премьер-министра Джорджи Мелони набирает популярность, в то время как рост популярности ультраправой партии "Национальное будущее" приостановился.

Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на опрос SWG, пишет "Европейская правда".

Партия "Братья Италии", входящая в консервативную коалицию, возглавляемую Мелони, увеличила поддержку на 0,3 процентного пункта: за неё готовы проголосовать 27,4% избирателей. В то же время Демократическая партия, возглавляемая Элли Шлейн, несколько потеряла симпатии и набирает 20,6% голосов опрошенных.

"Движение 5 звёзд" во главе с Джузеппе Конте остаётся стабильным на уровне 12,8%. В то время как "Национальное будущее", ультраправая партия, основанная и возглавляемая Роберто Ванначчи, по-прежнему имеет 8%, продемонстрировав первое частичное замедление роста после месяцев постоянного роста.

Поддержка партии "Вперед, Италия" опустилась до 6,9%. "Альянс зеленых и левых" набирает 6,6%, тогда как "Лига" Маттео Сальвини несколько потеряла поддержку и сейчас набирает 5,1%. Остальные партии пока не набирают 5% симпатий избирателей.

Напомним, итальянский генерал Роберто Ванначчи основал свою ультраправую партию, бросив прямой вызов власти премьер-министра Джорджи Мелони. Ванначчи позиционирует себя как самого ярого противника миграции, планирует отказаться от "Зеленого курса" ЕС и пересмотреть членство Италии в зоне единой валюты евро.

Ранее реформа избирательного законодательства Италии была одобрена Сенатом на фоне ожесточённой критики со стороны оппозиции. В частности, соперники обвинили Джорджу Мелони в изменении правил с целью повышения своих шансов на переизбрание в следующем году.