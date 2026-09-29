В Молдове обсуждают чрезвычайные меры из-за падения уровня воды в Днестре

Уровень воды в Днестре упал до критической отметки – из-за этого в Молдове обсуждают введение новых чрезвычайных мер на случай ухудшения ситуации.

Об этом сообщает NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 29 сентября, премьер-министр Василе Тофан провел рабочее совещание с представителями Министерства охраны окружающей среды, мэрии Кишинева и других ведомств в связи с критическим снижением уровня воды в Днестре.

По данным властей, уровень воды в Днестровском водохранилище упал до критической отметки – ниже 111 м, при том что нормальный показатель составляет около 121,5 м. На водозаборной станции в Косеуке уровень воды составляет около 2,16 м, снизившись за последние сутки примерно на 23 см.

На заседании представители государственных учреждений рассмотрели несколько сценариев развития событий и варианты экстренного вмешательства. Тофан подчеркнул, что все профильные ведомства должны сосредоточиться на практических решениях для предотвращения перебоев с водоснабжением.

Напомним, из-за засухи уровень воды в водохранилище продолжает снижаться еще с лета. Во время внеочередного заседания Днестровской комиссии 31 июля было решено сократить объем сброса воды из Днестровского водохранилища со 100 до 85 кубометров в секунду.

А с 26 сентября в Молдове ввели режим чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах. В случае нагрузки на энергосистему приоритет в поставках электроэнергии получат больницы, службы экстренной помощи, станции забора и перекачки воды и другие жизненно важные объекты.