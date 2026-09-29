Німецька армія розглядає купівлю 16 нових транспортних літаків

Збройні сили Німеччини розглядають можливість придбання 16 нових транспортних літаків Airbus A400M.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту на завод Airbus у Бремені, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Міністр оборони заявив, що вони "дуже серйозно розглядають" можливість заміни 16 існуючих літаків, які наразі призначені лише для логістичних цілей, на повністю боєздатні тактичні літаки.

"Нинішня ситуація з безпекою вимагає від нас переосмислити це", – сказав він.

Наразі Збройні сили Німеччини мають у своєму розпорядженні 53 літаки A400M. Однак, за словами Пісторіуса, 16 літаків, про які йдеться, не оснащені для військових операцій у строгому сенсі цього слова. Наприклад, у них відсутні системи протиракетної оборони. Їхня заміна "значно підвищила б" бойову готовність ВПС.

За словами міністра, витрати обчислюються мільярдами. Залежно від оснащення, вартість кожного літака оцінюється в 150–200 мільйонів євро.

Пісторіус зазначив, що перед ухваленням рішення необхідна згода Бундестагу. Переговори з Airbus вже тривають, але деякі питання ще потребують уточнення. Бундесвер має чіткі вимоги щодо бойової готовності та експлуатаційних витрат літаків. У разі укладення угоди країни-партнери зможуть придбати літаки, виведені з експлуатації.

Пісторіус високо оцінив A400M як "найкращий літак у своєму класі".

У вересні стало відомо, що Міністерство оборони Німеччини має намір виділити майже 3,4 млрд євро на закупівлю крилатих ракет Tomahawk американського виробництва та пускових установок Typhon.

За даними ЗМІ, уряд Німеччини розраховує, що на створення нового арсеналу далекобійної зброї, призначеної для стримування Росії, знадобиться майже 12 млрд євро.