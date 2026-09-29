Немецкая армия рассматривает закупку 16 новых транспортных самолетов
Вооруженные силы Германии рассматривают возможность приобретения 16 новых транспортных самолетов Airbus A400M.
Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита на завод Airbus в Бремене, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Министр обороны заявил, что они "очень серьезно рассматривают" возможность замены 16 существующих самолетов, которые в настоящее время предназначены исключительно для логистических целей, на полностью боеспособные тактические самолеты.
"Нынешняя ситуация с безопасностью требует от нас переосмыслить это", – сказал он.
В настоящее время Вооруженные силы Германии имеют в своем распоряжении 53 самолета A400M. Однако, по словам Писториуса, 16 самолетов, о которых идет речь, не оснащены для военных операций в строгом смысле этого слова. Например, у них отсутствуют системы противоракетной обороны. Их замена "значительно повысила бы" боеготовность ВВС.
По словам министра, расходы исчисляются миллиардами. В зависимости от оснащения стоимость каждого самолета оценивается в 150–200 миллионов евро.
Писториус отметил, что перед принятием решения необходимо согласие Бундестага. Переговоры с Airbus уже ведутся, но некоторые вопросы еще требуют уточнения. У Бундесвера есть четкие требования к боевой готовности и эксплуатационным расходам самолетов. В случае заключения соглашения страны-партнеры смогут приобрести самолеты, выведенные из эксплуатации.
Писториус высоко оценил A400M как "лучший самолёт в своём классе".
В сентябре стало известно, что Министерство обороны Германии намерено выделить почти 3,4 млрд евро на закупку крылатых ракет Tomahawk американского производства и пусковых установок Typhon.
По данным СМИ, правительство Германии рассчитывает, что на создание нового арсенала дальнобойного оружия, предназначенного для сдерживания России, потребуется почти 12 млрд евро.