У Парижі сотні пожежників заблокували кільцеву дорогу, вимагаючи збільшення фінансування

На Паризькій кільцевій дорозі 29 вересня близько сотні пожежників заблокували рух транспорту, вимагаючи в уряду збільшення фінансування їхньої сфери.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Actu та BFM.

Пожежники проводять акцію протесту біля Ейфелевої вежі ще з неділі, 27 вересня, вимагаючи більше ресурсів та фінансування після масової хвилі пожеж цього літа.

А у вівторок, 29 вересня, представники служби надзвичайних ситуацій приєдналися до страйкарів держслужбовців та пройшли ходою міжпрофспілкового об’єднання пожежників. Як повідомили у профспілці, близько 8 тисяч пожежників вийшли на демонстрацію.

Рішення вийти на протест профспілка прийняла після представлення проєкту закону "Модернізація цивільної безпеки 2" (MOSC2), який не задовольнив вимоги представників пожежної сфери.

Серед вимог профспілок – штатний набір щонайменше 20 тисяч професійних пожежників, збільшення фінансування, реформа системи професійних пожежників, збільшення надбавки за роботу в умовах пожежі до 30% від валового окладу співробітника та інше.

Нагадаємо, французькі профспілки пожежників закликали до загальнонаціонального страйку у вересні, звинувативши уряд у відсутності належної підтримки під час літньої спеки, яка спричинила численні пожежі.

А 29 вересня по всій Франції розпочався страйк працівників державного сектору з вимогами передбачити підвищення заробітної плати у наступному бюджеті країни. Загалом запланували понад 170 мітингів по всій країні.