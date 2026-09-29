В Париже сотни пожарных заблокировали кольцевую дорогу, требуя больше финансирования
29 сентября на Парижской кольцевой дороге около сотни пожарных заблокировали движение транспорта, требуя от правительства увеличения финансирования их сферы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Actu и BFM.
Пожарные проводят акцию протеста у Эйфелевой башни с воскресенья, 27 сентября, требуя больше ресурсов и финансирования после массовой волны пожаров этим летом.
А во вторник, 29 сентября, представители службы чрезвычайных ситуаций присоединились к бастующим госслужащим и прошли шествием межпрофсоюзного объединения пожарных. Как сообщили в профсоюзе, около 8 тысяч пожарных вышли на демонстрацию.
Решение выйти на протест профсоюз принял после представления проекта закона "Модернизация гражданской безопасности 2" (MOSC2), который не удовлетворил требования представителей пожарной сферы.
Среди требований профсоюзов – штатный набор не менее 20 тысяч профессиональных пожарных, повышение финансирования, реформа системы профессиональных пожарных, увеличение надбавки за работу в условиях пожара до 30% от валового оклада сотрудника и прочее.
Напомним, французские профсоюзы пожарных призвали к общенациональной забастовке в сентябре, обвинив правительство в отсутствии надлежащей поддержки во время летней жары, которая вызвала многочисленные пожары.
А 29 сентября по всей Франции началась забастовка работников государственного сектора с требованиями предусмотреть повышение заработной платы в следующем бюджете страны. Всего запланировано более 170 митингов по всей стране.