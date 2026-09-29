СМИ: Испания планирует ввести более строгие правила для ищущих убежища в Сеуте

Испания планирует отойти от стандартных миграционных процедур и ужесточить правила предоставления убежища мигрантам, прибывшим в ее североафриканский анклав Сеута во время массового пересечения границы в июле.

Об этом свидетельствует проект указа, с которым ознакомилось агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает агентство, проект документа вызвал возмущение со стороны юридических экспертов и неправительственных организаций.

Этот указ, призванный ускорить рассмотрение заявлений и депортацию более 10 тысяч мигрантов, остающихся в Сеуте, станет значительным стратегическим поворотом для левого, проиммиграционного правительства Испании.

Министерство внутренних дел Испании отказалось комментировать этот проект.

Согласно мерам, предусмотренным в проекте, мигранты, обжалующие отклоненное ходатайство о предоставлении убежища, должны делать это за пределами страны, если ЕС считает ее безопасной – как, например, в случае с Марокко – независимо от их личных обстоятельств.

Этот указ, который будет иметь обратную силу в отношении мигрантов, прибывших после массового пересечения границы 30 и 31 июля, также позволяет правительству обходить стандартную процедуру рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища комиссией, в состав которой входят представители Агентства ООН по делам беженцев.

Заявления мигрантов будут отозваны, если с ними не удастся связаться в течение пяти дней, а у тех, кто, как считается, вел себя "агрессивно или угрожающе", право на пребывание будет немедленно аннулировано.

Отвечая на вопрос во время пресс-конференции о планах сокращения сроков рассмотрения дел мигрантов, министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес отметил, что правительство "анализирует возможность" внесения изменений в законодательство, но это "непросто" из-за вопросов международного права.

Испанские юристы и НПО осудили проект мер в заявлениях для Reuters и других СМИ, причем 13 НПО, в частности Испанская комиссия по оказанию помощи беженцам (CEAR) и Oxfam, охарактеризовали их как "серьёзную угрозу" обязательствам Испании по соблюдению конвенций по правам человека.

В конце июля более 70 тысяч человек незаконно пересекли границу с Марокко в Сеуту по суше и по морю в ходе беспрецедентного наплыва, что встревожило европейских лидеров и выявило ограничения недавнего пересмотра миграционных правил, направленного на усиление пограничного контроля.

29 сентября Европейская комиссия представила план из пяти пунктов по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС, что стало ответом на события в Сеуте.

Напомним, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что кадры массового наплыва мигрантов в испанскую Сеуту в конце июля затмили положительные статистические данные ЕС по миграции.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.