Суд наказав "Альтернативі для Німеччини" звільнити штаб-квартиру у Берліні до 2026 року

Німецький суд постановив, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" повинна звільнити свою національну штаб-квартиру у Берліні після судових суперечок з її орендодавцем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У лютому після вечірки в офісі політсили, коли ультраправі святкували друге місце на парламентських виборах, австрійський орендодавець приміщення несподівано розірвав договір оренди з "АдН".

Він сказав, що ним не проконсультувалися щодо дозволу на використання внутрішнього двору чи розміщення логотипа партії на будівлі.

Він також поскаржився, що посилена охорона ускладнює життя іншим орендарям будівлі в берлінському районі Райнікендорф.

Партія відмовилася виселятися, що спричинило судову тяганину.

У п'ятницю Берлінський цивільний суд постановив, що "АдН" повинна звільнити будівлю, але дав їй на це час до жовтня 2026 року, вирішивши, що власник не попередив належним чином політиків перед тим, як спробувати їх виселити.

Нещодавно "АдН" вступила у конфлікт з католицьким керівництвом країни.

Повідомляли, що за результатами одного з опитувань "Альтернатива для Німеччини" має підтримку на тому ж рівні, як керівна ХДС/ХСС – 26%.

Як відомо, Федеральне відомство з захисту конституції класифікувало усю "Альтернативу для Німеччини" як підтверджену праворадикальну організацію. Партія оскаржує це в Адміністративному суді Кельна, і до завершення розгляду ця класифікація тимчасово призупинена.

Читайте також статтю: Заборона "Альтернативи": чи зважиться Німеччина покарати головну проросійську партію.