Сотрудники "АдГ" вынуждены работать из дома из-за спора об аренде офиса в Берлине

Сотрудники офиса ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") работают из дома после того, как решение суда по спору об аренде вынудило их покинуть штаб-квартиру в Берлине.

Об этом сообщил пресс-секретарь ультраправой партии, которого цитирует dpa, сообщает "Европейская правда".

Партия вынуждена освободить значительную часть своей федеральной штаб-квартиры в районе Райнекендорф на северо-западе Берлина в соответствии с решением берлинского суда, вынесенным в прошлом году.

Спор разгорелся после того, как "АдГ" провела свою предвыборную вечеринку во внутреннем дворике здания после федеральных выборов в феврале 2025 года.

Тогда арендодатель расторг договор аренды, мотивировав это тем, что партия не арендовала площади внутреннего дворика, а доступ к зданию также был заблокирован полицией в течение нескольких часов, что помешало другим арендаторам попасть внутрь.

В сентябре прошлого года берлинский суд постановил, что "АдГ" должна освободить большую часть своих офисов до 30 сентября 2026 года, а остальные помещения – не позднее 31 декабря. Изначально срок действия договора аренды должен был истечь на год позже.

Партия отказалась предоставить подробности о возможном новом помещении.

Таблоид Bild недавно сообщил, что "АдГ" арендовала офисный этаж в здании в центре Берлина, который станет её "новой административной штаб-квартирой". Согласно сообщению, арендатором является не сама "АдГ", а дочерняя компания партии, занимающаяся недвижимостью.

По данным СМИ, на этом объекте не будет вывесок "АдГ". Пока остается неясным, сколько сотрудников там будет работать.

Другие арендаторы выразили обеспокоенность. Ожидается, что компании по управлению недвижимостью будет подана петиция против этого переезда.

По данным источников в партии, "АдГ" до сих пор ищет федеральную штаб-квартиру, которая будет служить её представительством, почтовым адресом и местом проведения заседаний федерального исполнительного комитета и других партийных мероприятий.

Напомним, год назад "АдГ" вступила в конфликт с католическим руководством страны.

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