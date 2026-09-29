У Німеччині соціал-демократи хочуть повернутись до питання заборони ультраправої "АдН"

Парламентські лідери лівоцентристської Соціал-демократичної партії (СДПН) закликали до офіційного перегляду питання про те, чи слід заборонити ультраправу німецьку партію "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Лідери СДПН з федерального парламенту, земельних парламентів Німеччини та Європейського парламенту у спільній декларації після зустрічі в Бремені заявили, що партія становить загрозу для демократії зсередини.

У документі "Альтернативу для Німеччини" названо правоекстремістською партією, яка систематично атакує вільне суспільство Німеччини, нормалізує расизм та прагне підірвати демократичний лад зсередини.

Лідери СДПН закликали до створення до кінця року спільної робочої групи на рівні федерації та земель для підготовки перегляду питання про заборону "АдН".

"Підготовка процедури розгляду є юридичною необхідністю, зумовленою захистом нашої конституції", – заявили вони.

"Ми вважаємо це своїм демократичним обов’язком", – додали у партії.

Міністр оборони Борис Пісторіус зазначив, що такий перегляд є важливим, оскільки кожна ліберальна демократія вразлива і також може бути зруйнована зсередини.

Варто зазначити, що німецький канцлер Фрідріх Мерц зберігає обережність щодо можливої заборони ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Разом з тим німецький уряд на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом готується обмежити доступ членам "АдН" до секретних військових планів.