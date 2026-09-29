В ЕС призвали украинские власти объединиться для "толоки реформ" в обмен на финансирование

В Брюсселе заявили, что украинское правительство, Верховная Рада и другие институты должны объединиться для принятия реформ, необходимых для европейского будущего Украины и получения европейского финансирования.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время встречи Украинской платформы доноров в Брюсселе с участием министра финансов Украины Сергея Марченко, передает "Европейская правда".

Кос подчеркнула, что подход ЕС заключается в том, что финансирование и реформы должны идти рука об руку.

Еврокомиссар отметила, что война затягивается гораздо дольше, чем кто-либо хотел бы, а потребности Украины в финансировании остаются значительными.

Она напомнила, что ЕС выполняет свою часть обязательств, и дала понять, что ожидает того же от Киева.

По словам Кос, прогресс Украины в проведении реформ позволит выделить еще 2,9 млрд евро в рамках "Плана Украины".

"Это признание важных реформ, осуществленных Украиной. В этом году со стороны ЕС по-прежнему доступно значительное финансирование. Наш посыл нашим украинским друзьям ясен: внедряйте согласованные реформы, чтобы мы могли и в дальнейшем оказывать вам финансовую поддержку", – заявила она.

"Реформы имеют значение. Они формируют доверие. Они дают партнерам Украины уверенность в том, что наша поддержка используется эффективно. Они вселяют в инвесторов уверенность в будущем Украины. И, прежде всего, они делают Украину сильнее", – отметила еврокомиссар.

По её словам, прочные институты, здоровые государственные финансы, функционирующие рынки, независимая и эффективная судебная система, верховенство права и надёжная антикоррупционная система нужны не только для вступления в ЕС, но и являются частью архитектуры безопасности Украины.

Кос приветствовала возобновление динамики реформ под руководством премьер-министра Корецкого и его правительства, но подчеркнула необходимость единства внутри Украины.

"В украинском языке есть замечательное слово для этого: толока. Это традиция, когда община объединяется, когда стоящая задача слишком велика, чтобы одна семья смогла справиться с ней в одиночку. Именно этот дух нужен сейчас. Правительство, Верховная Рада и институты по всей Украине должны объединиться вокруг этих совместных усилий и решительно действовать, чтобы реализовать реформы", – пояснила еврокомиссар.

Она также добавила, что толока нужна и для доноров Украины, которым следует совместно взять на себя вызов финансирования.

"Европейский Союз внесет свой вклад. И эта платформа будет оставаться центральной для координации действий между партнерами", – заявила она.

Как сообщала "Европейская правда", президент Владимир Зеленский во время встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Нью-Йорке подчеркнул, что из-за войны Верховная Рада не может работать в обычном режиме и быстро принимать все необходимые законопроекты.

В Еврокомиссии после этого напомнили, что для получения дальнейших финансовых выплат от Европейского Союза Украина должна продолжать осуществлять и внедрять соответствующие реформы.