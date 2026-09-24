У ЄС наполягають: Україна має здійснювати реформи для продовження виплат

Для отримання подальших фінансових виплат від Європейського Союзу Україна повинна продовжувати здійснювати й впроваджувати відповідні реформи.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Європейської комісії Балаж Уйварі у відповідь на запитання щодо заяви президента України Володимира Зеленського про можливе гальмування роботи українського парламенту через війну.

У Єврокомісії очікують, що Україна продовжить необхідні для отримання фінансових траншів реформи, незважаючи на російську агресію.

"Вкрай важливо, щоб Україна продовжувала виконувати реформи та політичні умови, спільно погоджені з Європейським Союзом. Їхнє своєчасне виконання є ключем до того, щоб Комісія могла продовжити відповідні виплати згідно з планом, зокрема в рамках програми макрофінансової допомоги та Ukraine Facility", – заявив Уйварі.

Він підкреслив, що у ЄС визнають "значні зусилля" України щодо реформ, "докладені за надзвичайно складних обставин" протягом останніх чотирьох років.

"Водночас ми продовжуємо нагадувати про важливість збереження динаміки реформ", – наголосив речник.

Посадовець нагадав, що саме це підкреслила президентка фон дер Ляєн під час зустрічі з президентом Зеленським на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Також про це йшлося у листі єврокомісарів Домбровскіса та Кос на адресу голови Верховної Ради та прем'єр-міністра України.

"Європейська комісія залишається повністю відданою наданню кредиту на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро, передбаченого на 2026 та 2027 роки. Із 45 мільярдів євро, передбачених на цей рік, ми вже виплатили майже 15 мільярдів євро, і наша мета полягає в тому, щоб виплатити повну суму, виділену на 2026 рік", – повідомив Балаж Уйварі.

Як повідомляла "Європейська правда", Зеленський під час зустрічі з фон дер Ляєн у Нью-Йорку наголосив, що через війну Верховна Рада не може працювати у звичайному режимі та швидко ухвалювати всі необхідні законопроєкти.

Напередодні агентство Bloomberg писало, що зустріч Зеленського та президентки Європейської комісії у Нью-Йорку була напруженою.

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