Зеленський відкинув чутки в ЗМІ про "напружену" зустріч з фон дер Ляєн

Президент Володимир Зеленський заперечив чутки в ЗМІ про те, що його зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку була напруженою.

Про це Зеленський сказав під час брифінгу у Нью-Йорку, запис якого передають Новини.live та Укрінформ, пише "Європейська правда".

Зеленський назвав переговори з фон дер Ляєн "абсолютно позитивними". За його словами, сторони домовилися шукати рішення щодо подальшого фінансування України.

"У мене були не складні перемовини з Урсулою фон дер Ляєн, тому що вони були підготовлені. Ми з нею мали розмову телефоном до цього, ми обговорили деякі питання", – сказав він.

За словами українського президента, під час зустрічі вони поспілкувалися щодо дефіциту фінансування, який виникає, зокрема, через зростання вартості війни.

Також він зауважив, що під час зустрічі обговорювалося питання прив’язки частини європейського фінансування до ухвалення українським парламентом необхідних законів.

Зеленський наголосив, що через війну Верховна Рада не може працювати у звичайному режимі.

"Я пояснив, що парламент буде підтримувати [законопроєкти], але розраховувати, що парламент буде працювати так, як він працює в звичайній країні, у звичайний невоєнний час – неможливо", – зазначив він.

Крім того, Зеленський зазначив, що Україна направить фінансову команду для переговорів про можливість наблизити частину коштів із другого траншу.

"Ми домовились, вони посидять і подумають, як частину грошей закрити з другого траншу, наблизити гроші, тому що нам потрібні гроші на дрони", – сказав він.

Також Зеленський акцентував, що не вважає переговори з фон дер Ляєн складними.

"Зустріч була, до речі, абсолютно позитивна. Я не знаю, звідки такий меседж пішов. Я б навіть сказав, дуже позитивна зустріч", – додав він.

Нагадаємо, напередодні Bloomberg писало, що зустріч Зеленського та президентки Європейської комісії у Нью-Йорку була напруженою.

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