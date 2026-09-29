Поліція Латвії призупинила використання програмного забезпечення компанії, пов’язаної з Росією

Після нещодавніх повідомлень про те, що американська компанія Oxygen Forensics продавала свої послуги правоохоронним органам низки європейських країн, Державна поліція Латвії призупинила використання розробленого цією компанією програмного забезпечення та має намір оцінити доцільність його подальшого застосування.

Про це Delfi повідомили в Держполіції, передає "Європейська правда".

Міністерство юстиції США звинувачує Oxygen Forensics у приховуванні зв’язків із Росією. У поліції Латвії пояснили, що співробітники Головного управління кримінальної поліції раніше використовували це програмне забезпечення за прямим призначенням – для вилучення та аналізу електронних даних.

У поліції наголосили, що використання цього програмного забезпечення здійснювалося під суворим контролем.

Воно було ізольоване від робочих комп’ютерів співробітників та внутрішньої мережі, використовувалося на виділених комп’ютерах, що не містили інших даних, і працювало в автономному режимі (без підключення до Інтернету).

У відомстві зазначили, що перед закупівлею для потреб поліції продукти проходять перевірку, а їхнє використання оцінюється з точки зору безпеки.

"На сьогодні не виявлено жодних ознак, що вказують на потенційні ризики для безпеки", – заявили в поліції.

Однак після аналізу нещодавно оприлюдненої інформації використання цього програмного забезпечення було призупинено. Поліція оцінить перспективи його подальшого застосування, відстежуючи розвиток ситуації та відповідні рекомендації.

Американська компанія Oxygen Forensics розробляє програмне забезпечення, що дозволяє витягувати та аналізувати дані зі смартфонів і комп’ютерів.

Згідно з документами, проаналізованими виданням Politico, низка європейських країн придбала або використовувала програмне забезпечення компанії Oxygen Forensics.

Правоохоронні органи Латвії також придбали програмне забезпечення цієї компанії у вересні 2026 року.

Нагадаємо, у серпні Центральне статистичне управління Латвії (ЦСУ) почало раз на місяць публікувати на своєму сайті перелік зареєстрованих у Латвії підприємств, які експортують товари до Росії чи Білорусі або імпортують товари з цих країн.

На початку літа стало відомо, що прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс доручить міністерці закордонних справ Байбі Браже знайти рішення, як припинити експорт та імпорт з Росією, однак в окремих галузях можуть бути винятки.