Премьер Британии: Brexit принес больше вреда, чем пользы

Британский премьер-министр Энди Бернем заявил, что позднее в этом году представит варианты укрепления отношений между Великобританией и ЕС, отметив на съезде Лейбористской партии, что Brexit принес "больше вреда, чем пользы".

Заявление Бернема приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Намекнув на то, что он может отказаться от "красных линий" предвыборной программы Лейбористской партии 2024 года, которые запрещают возвращение в таможенный союз или единый рынок, премьер-министр заявил, что Великобритания должна определиться со своими "долгосрочными отношениями" с ЕС.

Бернем отметил, что в результате выхода из ЕС Великобритания "утратила часть контроля" над экономикой и иммиграцией.

"Мы не сможем обеспечить Великобритании тот четкий путь, который нам нужен до конца века, пока не определимся с долгосрочными отношениями с тем, что, как и прежде, остается нашим крупнейшим рынком. Я не могу сказать вам, что нынешнее положение дел нас устраивает. Брексит принес больше вреда, чем пользы", – сказал Бернем во вторник во время выступления перед партийцами в Ливерпуле.

Поэтому, по словам главы британского правительства, он воспользуется возможностью в рамках саммита Великобритания–ЕС, "чтобы изложить вам и всей стране, какие, на мой взгляд, существуют варианты долгосрочных отношений Великобритании с нашими европейскими партнерами".

"И я посмотрю, сможем ли мы достичь консенсуса по одному из них, который прояснит нашу позицию и будущее континента, на котором мы живём", – добавил он.

Саммит Великобритания–ЕС, запланированный на июль, был отложен после отставки предшественника Бернема, Кира Стармера, и новая дата пока не определена.

Критикуя Brexit, он сказал: "Brexit не дал нам контроля. Мы утратили часть контроля над нашей экономикой, поскольку десятилетия низких темпов роста поставили нас в более уязвимое положение. И мы утратили часть контроля над иммиграцией".

Ранее Бернем заявил, что вопрос о возвращении в Европейский Союз – это вопрос "на другой раз", а его правительство сосредоточится на сближении с блоком.

В конце августа Бернем заявил, что Великобританиядолжна быть смелее в процессе сближения с Европейским союзом, особенно в вопросах обороны и безопасности.

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