Через пошкоджений кабель паралізовано рух поїздів поблизу Варшави

Пошкодження кабелю під час ремонтних робіт у Мазовецькому воєводстві Польщі паралізувало рух на маршруті Варшава-Вільненська – Зельонка, було затримано або скасовано понад 40 поїздів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

У районі диспетчерської в Зельонці (Воломінський район, Мазовецьке воєводство) компанія, що проводила ремонтні роботи, пошкодила кабель обладнання управління залізничним рухом.

У зв’язку з цим рух поїздів на маршруті "Варшава-Вільенська – Зельонка" здійснюється на основі телефонного сповіщення про поїзди, без використання автоматичного обладнання управління рухом.

"Внаслідок інциденту затримано 24 потяги, загалом на 419 хвилин. Також скасовано 22 потяги. Середня затримка становить близько 20 хвилин", – повідомила Анна Знаєвська-Павлюк із PKP PLK.

Вона додала, що технічні служби проводять ремонтні роботи та повідомляють, що усунення несправності може тривати ще кілька годин. "Просимо пасажирів користуватися Порталом пасажира", – повідомила вона.

У суботу, 26 вересня у німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія навмисне пошкодження залізничних кабелів спричинило затримки та зміни маршрутів поїздів на міжміських лініях.

Нагадаємо, у Польщі нещодавно розслідували випадок у Єдланці в Люблінському воєводстві, де два вантажні потяги наїхали на бетонні блоки, що лежали на коліях.

Згодом з’ясувалось, що винуватцем інциденту виявився 12-річний хлопчик.