Уряд Іспанії оголосив про нові заходи, щоб пом’якшити житлову кризу

У вівторок уряд Іспанії затвердив два нових укази, спрямовані на подолання житлової кризи в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Заходи, передбачені в цих указах, варіюються від посилення захисту від виселення та обмеження спекулятивних покупок до податкових пільг, а також нових правил оренди та безвідсоткового фінансування, щоб допомогти людям придбати своє перше житло.

Цей крок зроблено в час зростання громадського тиску через стрімке зростання вартості житла та посилення труднощів для людей, які прагнуть як орендувати, так і придбати житло.

Міністерка з питань житла та міського розвитку Іспанії Ізабель Родрігес назвала житлову проблему "головною проблемою, з якою стикаються іспанці", і представила ці заходи як комплексну відповідь на кризу, яку вона вважає особливо "складною".

Угода поділена на два окремі укази.

Перший містить більшість заходів і зосереджений на чотирьох основних напрямках: захист орендарів від виселення, боротьба зі спекуляцією, протидія зловживанням на ринку оренди та забезпечення доступності житла.

Другий спрямований на забезпечення орендарям більшої стабільності та безпеки в їхніх договорах оренди.

Зараз уряд прагне прискорити проходження цих заходів через парламент і звернувся до Конгресу з проханням провести позачергове засідання цієї п’ятниці.

"Ми спробуємо забезпечити, щоб цей текст побачив світ якомога швидше", – додала Родрігес, охарактеризувавши закон як "амбітний" і наголосивши на тому, що "в нашій країні існує широкий суспільний консенсус щодо цих заходів, спрямованих на пом’якшення житлової кризи".

Уряд стикається зі зростаючим тиском з боку руху протестувальників проти житлової політики.

Союз орендарів є однією з організацій, які стоять за табором, розбитим на площі Пуерта-дель-Соль у Мадриді, а також за демонстраціями, що відбуваються в інших іспанських містах.

Ці групи вирішили, що залишать табір на місці незалежно від рішення уряду, а це означає, що ухвалення двох указів не означає закінчення протестів.

Регіональні органи влади надали делегації центрального уряду 48 годин на демонтаж табору та попередили, що, якщо його не буде знесено, вони звернуться до суду.

Раніше повідомляли, що у суботу тисячі людей пройшли маршем Мадридом на знак протесту проти виселення на початку цього тижня 87-річної жінки з її житла, де вона прожила все життя.

Останніми роками Іспанія запровадила низку заходів, спрямованих на збільшення доступного житла та обмеження зростання орендної плати, однак вартість житла залишається однією з головних політичних і соціальних проблем.

Частково у зростанні цін і скороченні пропозиції житла для місцевих жителів звинувачують короткострокову туристичну оренду, зокрема через Airbnb, а також інвестиційні фонди.

Нагадаємо, на початку 2025 року Іспанія оголосила про плани обкласти податком до 100% нерухомість, придбану нерезидентами з країн за межами ЄС, з метою подолання житлової кризи в країні.