Сибига осудил российскую диверсию в оборонной компании в Эстонии

Глава МИД Андрей Сибига решительно осудил диверсию России против компании Milrem Robotics в Таллинне и выразил полную солидарность с Эстонией.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Министр заявил, что нападение, совершенное по указанию российских спецслужб против европейской оборонной компании на территории ЕС и НАТО, не является случайной провокацией.

"Москва намеренно испытывает пределы терпимости Европы, ища слабые места в реакции и пытаясь сделать диверсии на европейской земле частью "новой нормы". Каждое нападение, которое не влечет за собой достаточных последствий, побуждает Россию идти еще дальше", – отметил Сибига.

По его словам, Москва намеренно выносит свою войну за пределы Украины. Она нацелена на страны, отрасли и инфраструктуру, которые являются основой европейской безопасности и обороны Украины.

"Ответ должен быть системным – от разоблачения российских операций, ликвидации их сетей и применения санкций к ответственным лицам до устранения пробелов, поддерживающих российскую военную машину, и усиления поддержки Украины", – заявил министр.

Чтобы противодействовать дальнейшим российским атакам на Европу, утверждает Сибига, крайне важно оперативно ввести общеевропейские запреты на въезд для участников российской агрессии против Украины и максимально ужесточить визовую политику ЕС в отношении всех российских граждан.

Напомним, полиция безопасности Эстонии установила, что поджог здания оборонного предприятия Milrem Robotics в Таллинне, произошедший в ночь на 15 августа, был актом диверсии, заказанным российскими спецслужбами.

После установления причастности российских спецслужб к поджогу Milrem Robotics в Таллинне Эстония вызовет временного поверенного по делам России.