Парламент Словакии проголосовал за отставку министра из правительства Фицо, что может развалить коалицию

Во вторник, 29 сентября, вечером депутаты Национального совета Словакии отстранили от должности вице-премьера и министра охраны окружающей среды Томаша Тарабу, что может привести к распаду правящей коалиции.

Об этом сообщает TASR, пишет "Европейская правда".

Парламент обсуждал предложение о вотуме недоверия Тарабе чуть больше часа.

Во время голосования предложение поддержали не только депутаты оппозиции, но и партия SNS, которая требовала отставки Тарабы еще с весны этого года и из-за этого вступила в конфликт с премьер-министром Робертом Фицо.

Согласно словацкой конституции, выражение парламентом недоверия члену правительства означает, что глава государства освобождает этого министра от должности.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо несколько месяцев пытался урегулировать внутренние разногласия в SNS, входящей в коалицию. Лидер партии Андрей Данко требовал отставки министра охраны окружающей среды Томаша Тарабы, которого изначально выдвинула именно его партия.

Тараба намекнул, что после своего ухода из правительства может создать новую фракцию вместе с другими депутатами, что лишит правительство Фицо трехпартийного большинства в парламенте, насчитывающем 150 депутатов.

Фицо отозвал предложение об отставке министра окружающей среды, обосновав это тем, что "развитие ситуации, вызванное требованием SNS и последующими заявлениями её представителей, создаёт серьёзный риск для сохранения парламентского большинства и надлежащего функционирования правительства".

Тараба неоднократно заявлял, что не собирается уходить с поста министра. Он заявил, что в случае своего отстранения от должности "соответствующим образом отреагирует" на действия правительства. Он отметил, что, покинув министерство, вновь станет политиком.

Кандидатом от SNS на пост нового министра окружающей среды является нынешний государственный секретарь ведомства Филипп Куффа.

Президент Словакии Петер Пеллегрини ещё в конце августа заявил, что если и произойдёт смена на посту министра, то это должна быть более качественная кандидатура. По его мнению, в Словакии есть люди, которые более квалифицированы, чем Куффа.

Фицо ранее заявил, что его правительство может потерять своё незначительное большинство в парламенте.

Впоследствии он добавил, что из-за внутренних споров между членами его коалиции досрочные парламентские выборы могут состояться уже в январе.

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