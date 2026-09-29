Мерц: ПВО – главная слабость Украины, мы ищем решения

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что работает над поиском решений для укрепления украинской противовоздушной обороны, которая в настоящее время является главной слабостью Киева.

Заявление главы немецкого правительства приводит DW, сообщает "Европейская правда".

В ходе брифинга в Берлине Мерц рассказал, что в личных беседах с рядом глав государств и правительств мира он пытается обеспечить пополнение средств ПВО для Украины.

"Сейчас это самое слабое место. Я надеюсь, что нам удастся подготовить Украину к предстоящей зиме, в том числе и в сфере энергоснабжения", – отметил канцлер.

Мерц также сообщил, что вместе с европейскими партнерами интенсивно консультируется по вопросам усиления помощи Украине перед заседанием Европейского совета, которое состоится 15–16 октября в Брюсселе.

Речь идет, в частности, "о весьма конкретной помощи украинскому бюджету" и о способах использовать все возможности для усиления ПВО, добавил он.

Мерц заверил, что он, со своей стороны, сделал бы все, чтобы помочь Украине пережить "вероятно, очень-очень тяжелую зиму".

Во вторник украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила пакеты поддержки ПВО от ряда государств.

"Европейская правда" также сообщала со ссылкой на источники о возможности того, что одна из стран-членов ЕС или несколько государств передадут Украине уже имеющиеся у них перехватчики для Patriot, а Украина использует средства из 90-миллиардного кредита на заказ такого же количества ракет для этого государства у производителя в США.