Министр обороны Эстонии идет в отставку из-за проблемного контракта на снаряды для ЗСУ

Министр обороны Эстонии от правящей Партии реформ Ханно Певкур заявил, что подаст в отставку на фоне выявленных в ходе аудита проблем, связанных с закупкой боеприпасов для Украины.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Певкур заявил, что считает необходимым подать в отставку после вопросов Национального аудиторского управления по поводу закупки боеприпасов для Украины, хотя лично не был к этому причастен.

"Как министр обороны, конечно, я должен признать, что несу ответственность за всю сферу деятельности моего министерства… Лидер должен иметь смелость и решимость брать на себя политическую ответственность, даже если она не является его личной. И я возьму её на себя – премьер-министру нужно будет назначить нового министра обороны", – сказал Певкур.

"Министр не занимается подсчётом носков или снарядов, не ведёт переговоров по контрактам. Однако критика со стороны Офиса аудита в отношении деятельности Вооруженных сил Эстонии и Центра оборонных инвестиций поднимает вопрос о политической ответственности… Я поступлю так, твердо зная, что мы приняли правильные решения для укрепления национальной обороны – Эстония сейчас защищена лучше, чем когда-либо", – добавил он.

Певкур занимает пост министра обороны непрерывно с 2022 года.

Его заявление прозвучало вскоре после появления информации о контракте на закупку артиллерийских снарядов для Украины, в рамках которого индийским компаниям выплатили 70 млн евро авансом – но оказалось, что до этого они не занимались продажей снарядов. Сразу от нескольких партий прозвучали заявления о том, что Певкур после этого должен уйти в отставку.

Певкур в комментариях СМИ сказал, что не читал контракты лично, но Центр оборонных инвестиций действительно предоставлял их ему для ознакомления.

Премьер-министр Кристен Михал заявил, что не видит в этой ситуации личной вины Певкура, а министр должен сам принять решение, брать ли на себя политическую ответственность.

Скандал "всплыл" на фоне чрезвычайно низких рейтингов правящей коалиции, в которую входят Партия реформ и либеральная "Эстония 200".

В августе из-за ухода двух депутатов из рядов своих партий правящая коалиция Эстонии потеряла большинство в Рийгикогу.

Оппозиционные партии призывают провести в Эстонии досрочные парламентские выборы.