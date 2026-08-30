Опозиційні партії закликають провести в Естонії дострокові парламентські вибори

Опозиційні партії Isamaa ("Вітчизна"), Центристська партія та EKRE закликають відправити у відставку нинішній уряд меншості, що складається з Партії реформ та Eesti 200, і провести в Естонії дострокові вибори.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

"Партія Isamaa пропонує всім парламентським партіям та незалежним депутатам Рійгікогу розпочати консультації з метою проведення нових, дострокових виборів до парламенту якомога швидше та відповідно до Конституції. Для цього доцільно, згідно з усіма нормами основного закону, висловити вотум недовіри уряду Крістена Міхала", – йдеться у заяві ради партії Isamaa, поширеній в неділю, 30 серпня.

"Уряд Партії реформ втратив більшість у парламенті. Кабмін відкладає ухвалення важливих рішень щодо проблем демографії, державних фінансів, охорони здоров’я та інших життєво важливих сфер. На Естонію чекають критично важливі переговори щодо довгострокових бюджетних умов ЄС, під час яких уряд, що йде у відставку, планує ще до виборів ухвалити зобов’язуючі рішення на сім років. Хаос в енергетиці поглибився", – йдеться у заяві.

"На жаль, уряд не зміг сформулювати чітку позицію у сфері енергетики, не кажучи вже про захист інтересів Естонії на рівні ЄС", – йдеться в тексті звернення.

"Щоб Естонія могла рухатися вперед, уряд Міхала має піти у відставку. Нові вибори – це можливість відновити довіру, дати громадянам змогу чесно висловити свою думку та визначити очікування щодо майбутнього", – заявили в Isamaa.

У суботу Центристська партія також закликала до проведення дострокових виборів, заявивши, що нездатність уряду керувати державою становить загрозу безпеці.

За словами голови Центристської партії Михаїла Килварта, свіжий аудит Держконтролю щодо ситуації у сфері оборони свідчить про повний провал уряду.

"Нинішній уряд виправдовував витратами на оборону несподівані підвищення податків, зростання дефіциту державного бюджету, а також погіршення матеріального становища людей. Тепер виявилися недоліки, які жодна держава не може собі дозволити в нинішній ситуації з точки зору безпеки. Хаос у сфері оборони ставить під загрозу безпеку всієї країни. Тепер уже недостатньо відставки якогось посадовця чи міністра. У відставку має піти весь уряд, і необхідно оголосити дострокові вибори", – заявив Килварт.

За його словами, криза у сфері оборони – не єдина проблема уряду.

"Економічний прогноз показує, що уряд не має змістовного плану щодо пожвавлення економіки та стримування державного боргу. Водночас поглиблюються проблеми у сфері освіти, енергетики та соціальної політики, а матеріальне становище людей погіршується. Нинішній уряд не вирішує кризи, а лише намагається представити реальність у більш сприятливому світлі. Це не управління державою", – сказав Килварт.

Він додав, що чекати на вирішення проблем до наступних чергових парламентських виборів не можна, оскільки Естонія втрачає цінний час, а вирішення накопичених проблем стає дедалі складнішим.

Цього тижня керівництво EKRE також звернулося до всіх членів парламенту з пропозицією якомога швидше відправити у відставку уряд меншості на чолі з Крістеном Міхалом.

У зверненні голови EKRE Мартіна Хельме йдеться про те, що уряд Міхала давно втратив підтримку більшості суспільства, а тепер він втратив і підтримку більшості в Рійгікогу.

Раніше цього місяця через вихід двох депутатів з лав своїх партій урядова коаліція Естонії втратила більшість у Рійгікогу.

Нагадаємо, навесні 2025 року "реформісти" та "Естонія 200" припинили співпрацю з соціал-демократами. Внаслідок цього в уряді змінились п'ять міністрів, але ключові для України посади обіймають ті самі люди.

Уряд починав роботу на чолі з Каєю Каллас, проте після європейських виборів 2024 року вона перейшла на роботу у Єврокомісію, а "Партію реформ" та естонський уряд очолив Крістен Міхал.

Наступні планові вибори в країні мають відбутися 7 березня 2027 року.