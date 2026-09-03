У Франції очікують на нову хвилю спеки

Франція готується до нової хвилі спеки, під час якої на південному заході країни температура повітря у вихідні може сягнути 40°C.

Про це заявив кліматолог французької метеорологічної служби Météo-France Матьє Сорель, цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

За словами Сореля, нова хвиля спеки має розпочатися в п’ятницю опівдні, а екстремальні температури на південному заході країни протягом вихідних сягатимуть 40°C.

"Очевидно, що через зміни клімату літній сезон подовжується, оскільки починається раніше – у травні – і закінчується пізніше – у вересні чи жовтні", – сказав він.

Генеральна директорка Météo-France Вірджині Шварц, своєю чергою, заявила, що Франція пережила найспекотніше літо з рекордними температурами та найтривалішими хвилями спеки. За її словами, у країні було 53 дні екстремальної спеки.

За даними моніторингового центру ЄС з питань глобального потепління, цього року Західна Європа пережила найспекотніші червень-липень за всю історію спостережень, оскільки кліматичні зміни спричиняють історичне літо, позначене спекою, посухою та лісовими пожежами в усьому регіоні.

Як повідомлялося, рівень води у малих річках і струмках Франції станом на кінець липня сягнув історичного мінімуму для цієї пори року.

Міністерка охорони навколишнього середовища Монік Барбу прогнозує, що збитки від посухи для країни становитимуть від 10 до 15 млрд євро.