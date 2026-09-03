Во Франции ожидают новую волну жары

Франция готовится к новой волне жары, во время которой на юго-западе страны температура воздуха в выходные может достичь 40°C.

Об этом заявил климатолог французской метеорологической службы Météo-France Матье Сорель, цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

По словам Сореля, новая волна жары должна начаться в пятницу в полдень, а экстремальные температуры на юго-западе страны в течение выходных будут достигать 40°C.

"Очевидно, что из-за изменения климата летний сезон удлиняется, поскольку начинается раньше – в мае – и заканчивается позже – в сентябре или октябре", – сказал он.

Генеральный директор Météo-France Виржини Шварц, в свою очередь, заявила, что Франция пережила самое жаркое лето с рекордными температурами и самыми продолжительными волнами жары. По её словам, в стране было 53 дня экстремальной жары.

По данным мониторингового центра ЕС по вопросам глобального потепления, в этом году Западная Европа пережила самые жаркие июнь-июль за всю историю наблюдений, поскольку климатические изменения привели к историческому лету, отмеченному жарой, засухой и лесными пожарами во всем регионе.

Как сообщалось, уровень воды в малых реках и ручьях Франции по состоянию на конец июля достиг исторического минимума для этого времени года.

Министр охраны окружающей среды Моник Барбу прогнозирует, что ущерб от засухи для страны составит от 10 до 15 млрд евро.