Аудитори ЄС вважають, що Європі складно буде досягти оборонної готовності до 2030 року

Згідно зі звітом офіційного аудитора Європейського Союзу, здатність ЄС реагувати на іноземне вторгнення до 2030 року залишається під сумнівом через постійну залежність від США та роздробленість національних систем оборони.

Про це заявив Європейський суд аудиторів (ЄСА), передає The Guardian, пише "Європейська правда".

ЄСА зазначив, що ЄС зараз краще підготовлений, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, але досягти поставленої мети щодо готовності до оборони до кінця десятиліття буде складно.

"Досягнення оборонної готовності в ЄС до 2030 року залишається складним завданням. Все ще існують серйозні труднощі, такі як роздробленість національних систем. Крім того, ми як і раніше залежимо від Сполучених Штатів", – заявив Марек Опіола, член ЄСА, який очолював перевірку оборонної політики ЄС.

У коментарі виданню він зазначив, що ЄС "все ще може досягти значного прогресу", якщо різко збільшить видатки на оборону та швидко розширить виробництво боєприпасів.

Згідно з даними, наведеними у звіті, 78% оборонних закупівель країн ЄС у період із лютого 2022 року до червня 2023 року здійснювалися за межами блоку. На США припадало 63% таких закупівель.

Водночас аудитори зазначають, що після початку повномасштабної війни Росії проти України закупівлі американського озброєння були виправданими необхідністю швидко отримати критично важливі військові спроможності. Однак у довгостроковій перспективі ЄС має розвивати власне оборонне виробництво.

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що США хочуть створити "НАТО 3.0", що не буде "базуватися на залежності" Європи від Америки, про що розповідала у статті: НАТО версії 3.0. Як Європа владнала конфлікт зі США та чи втримає Україна увагу Альянсу.