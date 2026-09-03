Аудиторы ЕС считают, что Европе будет сложно достичь обороноспособности к 2030 году

Согласно отчету официального аудитора Европейского Союза, способность ЕС реагировать на иностранное вторжение к 2030 году остается под вопросом из-за постоянной зависимости от США и раздробленности национальных систем обороны.

Об этом заявил Европейский суд аудиторов (ЕСА), сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

ЕСА отметил, что ЕС сейчас лучше подготовлен, чем перед полномасштабным вторжением России в Украину в 2022 году, но достичь поставленной цели по готовности к обороне к концу десятилетия будет сложно.

"Достижение оборонной готовности в ЕС к 2030 году остается сложной задачей. По-прежнему существуют серьезные трудности, такие как раздробленность национальных систем. Кроме того, мы по-прежнему зависим от Соединенных Штатов", – заявил Марек Опиола, член ЕСА, возглавлявший проверку оборонной политики ЕС.

В комментарии изданию он отметил, что ЕС "все еще может добиться значительного прогресса", если резко увеличит расходы на оборону и быстро расширит производство боеприпасов.

Согласно данным, приведенным в отчете, 78% оборонных закупок стран ЕС в период с февраля 2022 года по июнь 2023 года осуществлялись за пределами блока. На долю США приходилось 63% таких закупок.

В то же время аудиторы отмечают, что после начала полномасштабной войны России против Украины закупки американского вооружения были оправданы необходимостью быстро получить критически важные военные возможности. Однако в долгосрочной перспективе ЕС должен развивать собственное оборонное производство.

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